Les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Irak font l’objet de discussions

Bagdad, 9 septembre, AZERTAC

Le chargé d’affaires de l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en République d’Irak, Nassir Mammadov, s’est entretenu avec le ministre irakien de l’Agriculture, Mohammed Al-Khafaji.

Nassir Mammadov a abordé les liens historiques, religieux et culturels entre les deux pays amis. Il a parlé de manière détaillée des réformes mises en œuvre en Azerbaïdjan en matière de diversification de l'économie et d’innovations appliquées pour le développement agricole. Il a dit que l’agriculture jouait un rôle important dans le développement du secteur hors hydrocarbures et que l’évolution du secteur agricole constituait l’un des domaines prioritaires du pays.

Le ministre Al-Khafaji a fait savoir que l'Irak était prêt à développer les relations avec l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'agriculture, à établir une base juridique et à prendre d'autres mesures nécessaires.

Ensuite, les parties ont discuté des opérations d'import-export des produits agricoles entre l'Azerbaïdjan et l'Irak et des perspectives de leur mise en œuvre.

Les discussions ont également porté sur des questions d’intérêt mutuel.