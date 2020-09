Les restrictions liées au Covid-19 remises en place en Turquie

Istanbul, 9 septembre, AZERTAC

Depuis plusieurs jours, il y a une forte augmentation du nombre de cas de contamination au Covid-19 et de décès en Turquie. C’est pourquoi, les interdictions imposées dans le pays entreront à nouveau en vigueur.

Le ministère de l'Intérieur du pays a élaboré une nouvelle feuille de route pour les mesures préventives contre l’épidémie et l'a soumise aux autorités de 81 provinces de Turquie. Dans le cadre de ces mesures, il est interdit d'organiser des événements de masse dans toutes les régions de Turquie, y compris les grandes villes, et de jouer de la musique live dans les cafés et restaurants.