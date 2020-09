Le second tour de la Premier League azerbaïdjanaise débute aujourd'hui

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le deuxième tour de la Premier League azerbaïdjanaise débutera ce vendredi 11 septembre.

Le second tour débutera par le match Neftchi-Soumgaït à la Bakcell Arena, à 19h00. Le deuxième match de la journée aura lieu à l'ASK Arena, entre Kesle et Garabag, à 21h00. L'autre match aura lieu le 12 septembre à l'ASCO Arena, entre Zire et Sebaïl, à 19h00. Le deuxième tour du championnat se terminera le 13 septembre par le match Sabah-Guébélé, qui débutera à 19h00, à la Bank Respublika Arena.

Tous les matchs seront diffusés en direct sur la chaîne CBC Sport.