Cellule de crise : le trafic du métro de Bakou reprendra à partir du 14 septembre

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan continue d’assouplir progressivement les restrictions mises en place en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon le Quartier général (cellule de crise) auprès du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, le trafic du métro de Bakou reprendra le 14 septembre 2020 dès 06h00.

Compte tenu de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle et pour éviter de nouvelles contaminations, les citoyens sont appelés à se conformer aux exigences du régime de confinement et à respecter les règles prophylactiques.