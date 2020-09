Le site d'information chilien Infogate propose sa coopération à l’AZERTAC

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

Le rédacteur en chef du site d'information « Infogate » du Chili (https://www.infogate.cl/) a proposé à l’AZERTAC une coopération et un échange de nouvelles.

Selon la lettre envoyée, l’Infogate a des lecteurs dans de nombreux pays, dont le Mexique, l'Argentine, les États-Unis, la Colombie, le Pérou, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie et l'Espagne. Le site coopère également avec les agences de presse Sputnik (Russie), Europa Press (Espagne) et RFI (France).

La lettre suggère de partager des informations en référence à l’AZERTAC, ainsi que la diffusion des documents de l’Infogate par l’AZERTAC, soulignant que cette coopération pourrait être importante en termes de promotion de l'Azerbaïdjan et de la région du Caucase en Amérique du Sud et de couvrir les réalités de la région.

Présent dans les médias numériques chiliens depuis cinq ans et activement impliqué dans la production d'informations, le site Infogate compte plus de 11 000 abonnés. Son actualité reçoit en moyenne plus de 800 000 visites par mois sur Twitter.