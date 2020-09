Le trafic du métro de Bakou a repris après une pause de 72 jours

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Le métro de Bakou est à nouveau au service des passagers après une pause de 72 jours. Le trafic du métro a repris le 14 septembre, à 06h00. Cette décision avait été prise par le Quartier général (cellule de crise) auprès du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, conformément à l’assouplissement des restrictions dans le pays.

Rappelons que pendant le régime spécial de confinement mis en vigueur jusqu'au 30 septembre, les stations de métro seront ouvertes aux passagers 5 jours par semaine de 06h00 à 00h00. Comme les autres transports publics, le métro sera donc à l’arrêt le week-end.

Compte tenu de la situation sanitaire et épidémiologique actuelle et pour éviter de nouvelles contaminations, les citoyens sont appelés à se conformer aux exigences du régime de confinement et à respecter les règles prophylactiques.