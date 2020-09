Rentrée scolaire en Italie: 8 millions d’élèves retournent à l’école

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

L'année scolaire pour huit millions d'élèves a commencé dans les écoles italiennes le 14 septembre.

L'ouverture des écoles en Italie, qui connaît la plus longue interruption du processus éducatif en Europe en raison de la pandémie de coronavirus, est devenue une question sensible.

Le Premier ministre Giuseppe Conte et la ministre de l'Éducation Lucia Azzolina ont déclaré que la rentrée scolaire était une priorité absolue pour le gouvernement. Cependant, les experts et les parents ne savent pas si les écoles sont suffisamment équipées pour faire face à la pandémie. Ainsi, selon les instructions du ministère de l'Éducation, afin de protéger la santé des élèves dans les écoles, une distance d'un mètre devrait être maintenue entre les élèves pendant les cours, et à cet égard, 2,4 millions de nouvelles tables individuelles devraient être commandées à travers le pays. Un autre problème est le nombre d'enseignants qui seront impliqués dans l'éducation des élèves, il y a besoin de 50 000 enseignants.

Pour éviter la propagation de l'infection, 11 millions de masques et 170 000 litres de désinfectants seront distribués chaque jour dans les écoles italiennes.