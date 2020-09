Le président azerbaïdjanais : Il faut répondre autant que possible à la demande intérieure grâce aux produits locaux

Bakou, 14 septembre, AZERTAC

Il faut répondre autant que possible à la demande intérieure grâce aux produits locaux. La ville de Soumgaït et notamment le Parc industriel chimique y jouent un rôle important, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de l'ouverture du Centre d’enseignement professionnel relevant du Parc industriel chimique de Soumgaït.

« Nous y sommes parvenus ces dernières années. Notre tâche principale est maintenant d’observer où nous dépendons le plus des importations, et s'il est possible de le remplacer, s'il y a de la matière première ou si la faisabilité le permet, nous devons prêter une grande attention à ces domaines. Les entreprises qui prennent ce genre d’initiative devraient recevoir le statut de résidence, en même temps, elles devraient être soutenues par l'État, des prêts avantageux devraient être alloués afin que nous puissions réduire au maximum notre dépendance aux importations. Car chaque pays tâche pour ce faire, et l'Azerbaïdjan, dont la population est en croissance, doit faire des efforts dans ce sens », a indiqué le chef de l'Etat.