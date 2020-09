Le président azerbaïdjanais: Nous nous préparons actuellement à la période postpandémique

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

Nous nous préparons actuellement à la période postpandémique. Certainement, après l'invention du vaccin, on peut dire que cette période s’est passée. L’Azerbaïdjan est en pourparlers avec plusieurs entreprises pour importer des vaccins dans le pays. Bien entendu, le vaccin doit passer par toutes les étapes de test et en même temps recevoir des certificats internationaux. Ensuite, il sera importé en Azerbaïdjan, et je suis sûr qu'après cela, nous pourrons revenir à une vie normale, y compris la reprise de l’enseignement traditionnel dans les écoles, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à l’occasion de la rentrée scolaire et de la Journée de la connaissance en Azerbaïdjan.

« Malgré les effets de la pandémie, la récession économique et la baisse de nos revenus pétroliers, nous avons continué à construire des écoles et des universités, et en même temps, aucun projet social n’a été rejeté. Cette année, environ 5 millions de citoyens azerbaïdjanais ont été soutenus par l'Etat et ce soutien se poursuit aujourd'hui », a marqué le chef de l'Etat.