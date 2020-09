Azerbaïdjan : 62 établissements d'enseignement mis en service avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

Les écoles et les établissements d'enseignement préscolaire, nouvellement construits et rénovés avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, ont été mis en service dans les différentes régions de la République d'Azerbaïdjan au cours de l'année scolaire 2020-2021.

Durant cette année scolaire, 62 établissements d'enseignement ont été construits et rénovés à l'initiative et le soutien de la Fondation Heydar Aliyev.

Il est à souligner que la Fondation Heydar Aliyev prête toujours attention à l'éducation, met en œuvre divers projets et programmes dans ce domaine. La Fondation soutient également la construction et la mise en service de nouveaux établissements scolaires et préscolaires.

Au total 147 écoles devraient être construites en Azerbaïdjan en 2020. 45 d'entre elles ont été construites à l'initiative de la Fondation Heydar Aliyev. La construction de nouvelles écoles s’est largement répandue dans le cadre du programme « Une nouvelle école pour l’Azerbaïdjan qui se renouvelle », lancé par la Fondation Heydar Aliyev.

Au cours des 17 dernières années, environ 3 700 écoles ont été construites et rénovées en Azerbaïdjan. Cela constitue la grande majorité du fonds scolaire. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan compte environ 4 500 écoles, dont 3 700 ont été rénovées ou reconstruites.