Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan a pu sauver sa population d’un fléau en prenant des mesures immédiates depuis les premiers jours de la pandémie

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a pu sauver sa population d’un fléau en prenant des mesures immédiates depuis les premiers jours de la pandémie. Comme vous le savez, dès le début du mois de mars, les écoles, les universités, tous les établissements d'enseignement ont été fermés et l'objectif principal était de protéger les enfants et les adolescents contre la maladie, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message à l’occasion de la rentrée scolaire et de la Journée de la connaissance en Azerbaïdjan.

« Bien sûr, cela a eu un impact négatif sur l'éducation. Cependant, je pense que grâce aux mesures prises, nous avons pu éliminer la plupart des effets négatifs de la pandémie sur l'éducation. Je suis convaincu que la nouvelle année scolaire sera couronnée de succès, que nos élèves et étudiants obtiendront de bonnes connaissances et les enseignants s'acquitteront dignement de leur tâche », a dit le président de la République.