Mehriban Aliyeva félicite les écoliers et étudiants pour la Journée de la connaissance

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a félicité les écoliers et étudiants azerbaïdjanais à l’occasion de la Journée de la connaissance.

La première vice-présidente azerbaïdjanaise a partagé sur son compte Instagram officiel une publication à ce sujet.

« Chers écoliers et étudiants,

Je vous félicite à l’occasion de la rentrée scolaire. J'espère que vous n’épargnerez pas vos efforts pour obtenir de bons résultats et d'excellentes notes, pour devenir une personne instruite, éduquée et un citoyen digne de l'Azerbaïdjan. Je souhaite à chacun de vous bonne santé, bonne humeur, persévérance et volonté d'apprendre. Bonne Journée de la connaissance !