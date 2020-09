Covid-19 : 1,7 million de personnes testées à Hong Kong

Pékin, 15 septembre, AZERTAC

Les tests de masse contre le Covid-19 dans la région administrative spéciale de Hong Kong sont terminés. 1 783 000 personnes ont rejoint ce programme de tests de masse volontaire.

Il est à souligner que le gouvernement de Hong Kong avait décidé d'organiser un dépistage de masse pour contrôler la situation épidémique, aggravée par l'augmentation du nombre de cas depuis le juillet. Le dépistage de deux semaines était gratuit pour les résidents et était volontaire. À la suite de ce processus, il a été décidé d'assouplir certaines mesures de confinement à partir du 18 septembre. Cela comprend l'ouverture des bars, des clubs de karaoké, des piscines et des parcs à thème, ainsi que l'extension des horaires d'ouverture pour les restaurants. En outre, le gouvernement a décidé d'allouer environ 580 millions de dollars d'aide aux 23 secteurs les plus touchés par la pandémie, notamment le tourisme, l'industrie de l’alimentation et des boissons.