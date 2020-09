Une visionconférence sera consacrée au Forum d’affaires UE-Azerbaïdjan

Bakou, 15 septembre, AZERTAC

Une visioconférence consacrée au Forum d’affaires Union européenne-Azerbaïdjan 2020-2022 se tiendra le 18 septembre. La visioconférence réunira les ambassadeurs d'Italie et de France, les chefs de la Fondation de promotion des exportations et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan. La langue de travail de la visioconférence sera l'anglais.

Ce projet est financé par l'Union européenne, son objectif principal est d'améliorer le climat des affaires et de renforcer le secteur non pétrolier en Azerbaïdjan en soutenant la diversification économique du pays.

Le projet est mis en œuvre par COWI Belgium en partenariat avec la Chambre de commerce italo-azerbaïdjanaise (ITAZERCOM), la Chambre de commerce et d'industrie Azerbaïdjan-France (CCIAF) et InvestBaku.