Selon l’Europol, de nouvelles manifestations sont probables en Europe

Bakou, 16 septembre, AZERTAC

La crise économique et les restrictions dus à la pandémie de coronavirus provoquent le mécontentement de la population en Europe, qui à son tour pourrait conduire à de violentes manifestations.

Un avertissement a été émis à cet égard par des experts de l’Office européen de police (Europol) lors d'une réunion à Rome. Il a été souligné que des comportements violents et des manifestations sont observés non seulement aux États-Unis, ainsi que dans un certain nombre de pays européens. La brutalité policière est en augmentation aux Pays-Bas, en France et au Portugal. C'est un signe évident du mécontentement de la population contre les forces de l'ordre et les autorités gouvernementales.