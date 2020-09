Le grand maître azerbaïdjanais Rauf Mamedov remporte le match contre Maxime Lagarde

Bakou, 16 septembre, AZERTAC

Le C’Chartres Échecs et Europe-Echecs ont organisé un match entre les grands-maîtres Rauf Mamedov et Maxime Lagarde, mardi dernier, en huit parties : 2 rapides, 2 Chess960, 2 blitz et 2 bullet.

L’Azerbaïdjanais Rauf Mamedov a remporté le match contre le grand-maître français Maxime Lagarde, sur le score de 6,0 points à 2,0.

Le match s’est déroulé sur la plateforme Europe-Echecs.