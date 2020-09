Le président Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan, c’est l’un des rares endroits où l’intolérance ethnique et religieuse, la xénophobie et l’antisémitisme n’existent pas

Bakou, 16 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé ses vœux à la communauté juive du pays à l’occasion de la Roch Hachana, le Nouvel An du peuple juif.

Dans son message de félicitations, le chef de l'État déclare que tout au long de l'histoire, les Juifs ont vécu dans la paix, la tranquillité, le respect mutuel et la confiance avec les représentants des autres nations et religions en Azerbaïdjan, qui possède un riche patrimoine historico-culturel et une tradition multiséculaire de tolérance. Le président de la République souligne que l'Azerbaïdjan est l'un des rares endroits où l'intolérance ethnique et religieuse, la xénophobie et l'antisémitisme n’existent pas.

« L'État azerbaïdjanais, qui accorde une attention particulière à la coexistence fondée sur les principes démocratiques et juridiques, à la promotion du climat de haute tolérance et des valeurs multiculturelles, attache une grande importance à la préservation des valeurs culturelles et spirituelles, de la langue et de la culture de toutes les minorités ethniques, la communauté juive y comprise », lit-on dans le message du chef de l’Etat.

« Il est louable que nos compatriotes d'origine juive, qui prennent une part active à la vie sociopolitique et socioculturelle de notre pays, manifestent toujours, quel que soit leur lieu de résidence, leur amour et leur attachement à l'Azerbaïdjan, contribuent de manière significative à faire connaître les réalités azerbaïdjanaises à la communauté mondiale », indique le message.

Le président Ilham Aliyev a renouvelé ses sincères félicitations à la communauté juive d'Azerbaïdjan à l'occasion de Roch Hachana, qui incarne la bienveillance, l’éveil spirituel et une nouvelle vie.