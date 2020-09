Le président Ilham Aliyev félicite Yoshihide Suga pour son élection au poste de Premier ministre du Japon

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations à Yoshihide Suga pour son élection au poste de Premier ministre du Japon.

« Nous attachons une importance particulière au développement global de nos relations d’amitié et de coopération avec le Japon. Je crois que nous déploierons des efforts conjoints pour renforcer encore plus les relations entre nos deux pays et poursuivre avec succès notre coopération mutuellement bénéfique », lit-on dans le message du président de la République.

Le chef de l'Etat a présenté ses meilleurs vœux au nouveau Premier ministre et lui a souhaité bonne santé, bonheur et succès dans sa haute mission en faveur du bien-être du peuple ami du Japon.