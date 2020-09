Neuf puits subartésiens seront forés dans la région de Goussar

Bakou, 17 septembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé, le 17 septembre 2020, un décret sur les mesures supplémentaires relatives à l'amélioration de l'approvisionnement en eau d'irrigation des champs de culture et à la satisfaction du besoin de la population en eau potable dans la région de Goussar.

Conformément décret présidentiel, 630 mille manats ont été alloués à la Société anonyme ouverte de Bonification des terres et de Ressources en eau pour la conception et le forage de 9 puits subartésiens en vue d'améliorer l'approvisionnement en eau d'irrigation des champs de culture et de satisfaire le besoin de la population en eau potable dans 9 villages peuplés de 8999 habitants de la région de Goussar.