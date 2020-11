La libération des régions frontalières a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement des relations irano-azerbaïdjanaises

Téhéran, 19 novembre, AZERTAC

L'agence de presse iranienne IRNA a publié un article sur la libération des régions azerbaïdjanaises occupées par les Arméniens et la fin des opérations militaires.

L'article aborde le développement futur de la région. Il a été souligné que l'Iran, comme un État de la région, est intéressé par la paix et la tranquillité à ses frontières. L'Iran considère la fin de l'opération militaire comme la création des opportunités de coopération et d'intégration pour la région.

Il a été noté que les régions libérées de Fuzouli, Djabraïl et Zenguilan ont une frontière de 130 kilomètres avec l'Iran. Ces régions sont déjà sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Dans un proche avenir, des points de passage frontaliers seront établis entre l'Iran et l'Azerbaïdjan dans ces zones, ce qui conduira au développement des relations économiques et commerciales. Ce fait promet de nouvelles perspectives de coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays voisins.