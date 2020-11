Une conférence ministérielle des pays rejoignant l'Espace européen de l'enseignement supérieur

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

La conférence ministérielle de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) s'est tenue en ligne le 19 novembre.

Organisée par l'Italie, la visioconférence a réuni les ministres des 48 pays européens membres de l'EEES, y compris le ministre azerbaïdjanais de l'Education, Emin Emroullaïev. Dans son discours, il a évoqué les réformes mises en œuvre et les réalisations obtenues dans le domaine de l'enseignement supérieur en Azerbaïdjan.

L'avenir de l'EEES et les perspectives de coopération ont été discutées lors de la visioconférence. Il a été souligné qu'au cours des 10 prochaines années, le développement de l'EEES reposerait sur trois valeurs et objectifs principaux: l'inclusion de l'enseignement supérieur (inclusion sociale), l'innovation, la coopération et la mobilité.