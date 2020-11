Ilham Aliyev : La libération de la région d’Aghdam de l’occupation est un événement historique

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

La libération de la région d'Aghdam est un événement historique. La région d’Aghdam est la plus grande pour le nombre de sa population parmi les régions occupées. Avant l'occupation, elle comptait 143 000 habitants. Aujourd’hui, le nombre d’habitants de cette région est de 204 000, a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation ce vendredi 20 novembre.

« 73% de la région était sous occupation et dans le reste - les zones sous notre contrôle, nous avons réalisé des travaux de construction et d'aménagement paysager à grande échelle ces dernières années. Nous avons attribué le statut de bourg au village de Gouzanly et en avons fait le centre de la région d'Aghdam. Des installations sociales, des infrastructures et des entreprises industrielles y ont été créées conformément à mes instructions. Des emplois y ont été créés pour les gens. Gouzanly a été approvisionné en gaz naturel, tous les autres projets d'infrastructure y ont été mis en œuvre, un grand complexe sportif olympique, un hôpital, des écoles et un centre Mougham ont été construits. J'ai personnellement assisté à l'ouverture de toutes ces installations », a déclaré le chef de l’Etat.

Le chef de l'Etat a déclaré que 18 cités avaient été construits pour les déplacés internes ces dernières années dans la partie de la région d'Aghdam, contrôlée par l’Azerbaïdjan, et que 93 000 déplacés avaient été installés dans la région. Selon le président azerbaïdjanais, 45% de la population d'Aghdam vit aujourd'hui dans la région grâce au travail effectué et aux investissements importants.