Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et française se sont entretenus au téléphone

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce vendredi, au téléphone, avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle dans la région, la mise en œuvre de la déclaration trilatérale du 9 novembre, un certain nombre de questions découlant de l'accord, ainsi que la résolution des questions humanitaires. Ils ont souligné la nécessité de l’étude de l’état et la préservation des monuments historiques et religieux au Haut-Karabagh et dans les régions adjacentes, évoquant la mise en œuvre d’une coopération dans ce sens, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Les parties ont également discuté d’autres questions d’intérêt réciproque.