Le président Ilham Aliyev reçoit le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov VIDEO

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov samedi 21 novembre.

Les vice-Premiers ministres russes Alexandre Novak et Alexeï Overtchouk, le ministre de la Santé Mikhaïl Mourachko, le chef du Service fédéral de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain - « Rospotrebnadzor », Anna Popova, le directeur et président du conseil d'administration de la Compagnie des Chemins de fer russes, Oleg Belozerov, ont aussi été présents lors de la rencontre.