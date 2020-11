Gunay Efendiyeva : La victoire de l’armée azerbaïdjanaise a été écrite en lettres d’or dans l’histoire du monde turcique VIDEO

Fuzouli, 23 novembre, AZERTAC

Aujourd'hui nous avons des sentiments incroyables. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le Karabagh natal, dans notre patrie. Nous ressentons un sentiment de fierté et de joie d'être à nouveau dans nos terres ancestrales. J'exprime ma profonde gratitude tant à notre Commandant suprême victorieuse qu'à la courageuse armée azerbaïdjanaise de nous avoir fait revivre ces sentiments inoubliables, a déclaré Gunay Efendiyeva, présidente de la Fondation internationale pour la culture et le patrimoine turcique, dans une interview accordée à l’envoyé spécial de l’AZERTAC en marge de sa visite à Fuzouli.

Exprimant ses félicitations au peuple azerbaïdjanais et au monde turcique tout entier pour cette victoire grandiose et historique, Gunay Efendiyeva a dit que cette victoire avait fait vivre un sentiment de fierté non seulement à l'Azerbaïdjan, mais aussi au monde turcique dans son ensemble.

« Cette victoire a été écrite en lettres d'or dans l'histoire du monde turcique. Le Karabagh a offert de grandes personnalités et un riche héritage à la culture et à l'art azerbaïdjanais. Je tiens à noter avec grand regret que nous sommes confrontés à une situation terrible. Des monuments historiques, des mosquées, des tombes, des caravansérails et des bâtiments y ont été détruits. Les auteurs de ces crimes sanglants doivent être punis et traduits en justice », a-t-elle souligné.