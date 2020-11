Le président azerbaïdjanais : Nous avons remporté la victoire grâce à nos héroïques soldats et officiers

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Aujourd'hui, notre expérience est étudiée dans de nombreux pays, dans les pays développés. Aujourd'hui, de nombreux experts soulignent que l'Azerbaïdjan a mené une guerre du XXIe siècle. Pour la première fois au XXIe siècle, des réalisations historiques ont été obtenues en peu de temps, a déclaré le président de la République d'Azerbaïdjan et Commandant suprême des forces armées, Ilham Aliyev, lors de sa visite dans la ville d'Aghdam, libérée de l'occupation.

Affirmant avoir vu au moins trois lignes de défense en route vers Aghdam, le chef de l'Etat a dit : « Mais selon les informations que j’ai reçues de la part des militaires, il y a cinq lignes de défense. A Fuzouli aussi il y’en a. Grâce à l'héroïsme et au professionnalisme de ces soldats et officiers, nous avons brisé la ligne de défense. Nous sommes techniquement équipés des armes les plus modernes et la Seconde Guerre du Karabagh l'a prouvé. Il existe des vidéos, actuellement, ils sont à l'étude et seront étudiés dans de nombreux pays et inclus dans des livres militaires ».

Le président a indiqué qu'il était impossible de gagner la guerre uniquement avec des armes. « C'est un soldat, un officier qui lève le drapeau, le plante à la position de l'ennemi et dans les terres libérées de l'occupation. Nos soldats et officiers se sont battus comme des lions. Nous avons des martyrs. Que Dieu ait les âmes de tous nos martyrs ! Que Dieu accorde la patience à leurs parents ! Nous avons des militaires blessés. Beaucoup d'entre eux se sont déjà rétablis. Qu’Allah leur accorde la guérison ! Nous avons remporté la victoire grâce à nos héroïques soldats et officiers. Seule l'opération visant à libérer Choucha de l'occupation arménienne restera, j’en suis certain, gravée dans l'histoire. Nous pouvons dire que nous avons traversé des ravins, des forêts et des montagnes avec des armes légères, détruit l'ennemi dans un combat au corps à corps et libéré Choucha, la couronne du Karabagh », a ajouté le président Ilham Aliyev.