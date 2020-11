Les déclarations hypocrites de l'Arménie provoquent la colère des représentants de toutes les confessions religieuses en Azerbaïdjan

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan, attaché aux traditions multiculturelles, considère la protection des valeurs culturelles et spirituelles comme une priorité et apporte une contribution inestimable à la restauration des sites historiques, des mosquées et des églises non seulement dans le pays, mais aussi dans diverses parties du monde, notamment au Vatican, en France, en Bulgarie et en Serbie, indique la déclaration conjointe des dirigeants des confessions religieuses de l’Azerbaïdjan concernant les monuments religieux azerbaïdjanais détruits au Karabagh.

« À l'heure actuelle, l'Arménie mène une fausse propagande contre l'Azerbaïdjan sur des questions religieuses, prétendant que l'Azerbaïdjan a effectué des démarches visant à détruire les sites religieux et culturels de nos territoires libérés de l'occupation, essayant de présenter ses propres provocations comme celles de notre pays. Malgré tant de faits réels, l'Arménie démontre une hypocrisie constante, la diffusion de fausses nouvelles et informations décrivant les Arméniens comme un peuple souffrant provoque la juste colère du peuple azerbaïdjanais et des représentants de toutes les confessions religieuses vivant dans notre pays tolérant et multiculturel », lit-on dans la déclaration.