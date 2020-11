L'Arménie a non seulement détruit les mosquées, mais a également grégorianisé l'église orthodoxe à Choucha, ainsi que les temples albaniens-oudis

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

63 mosquées sur 67 ont été détruites et trois autres mosquées ont été gravement endommagées au Karabagh. L'Arménie a complètement démoli les monuments religieux azerbaïdjanais historiques situés dans son territoire – mosquées Chah Abbas, Serdar et Hadji Novrouz Ali à Erevan et d'autres, modifiant les caractéristiques architecturales de la Mosquée bleue, lit-on dans la déclaration conjointe des dirigeants des confessions religieuses de l’Azerbaïdjan concernant les monuments religieux azerbaïdjanais détruits au Karabagh.

La déclaration indique que l'Arménie a non seulement détruit les mosquées musulmanes, mais a également grégorianisé l'église orthodoxe à Choucha, les temples albaniens-oudis dans d'autres régions et détruit complètement l'église orthodoxe de Khodjavend. Le principal objectif de l'État agresseur était de détruire, par des actes de vandalisme de ce genre, à la fois notre passé historique et notre mémoire spirituelle avec le rêve de créer une « grande Arménie » dans les terres où nous avons vécu pendant des millénaires.

Adressée aux chefs d'État et de gouvernement des pays étrangers, aux responsables d'organisations internationales, aux dirigeants religieux et à la communauté mondiale, la déclaration a été signée par Cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, chef de la Direction des musulmans du Caucase, Alexandre, archevêque orthodoxe de Bakou et de l’Azerbaïdjan, Melikh Yevdayev, dirigeant des Juifs des Montagnes, Alexandre Charovski, chef de la Communauté des Juifs européens de Bakou, Robert Mobili, chef de la Communauté albanienne-oudie, et Shneor Segal, grand rabbin ashkénaze de l’Azerbaïdjan.