Les dirigeants des confessions religieuses de l'Azerbaïdjan bénissent le travail à accomplir en matière de restauration des monuments historiques et culturels

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Dans ses appels et ses entretiens, le président azerbaïdjanais a déclaré à plusieurs reprises que tous les monuments religieux et culturels, tous les lieux de culte seront restaurés dans les terres libérées, comme dans d'autres parties de l'Azerbaïdjan, la foi de chacun sera respectée et la coexistence pacifique sera assurée, ont souligné les dirigeants des confessions religieuses de l’Azerbaïdjan dans leur déclaration conjointe relative aux monuments religieux azerbaïdjanais détruits au Karabagh.

« Nous, en tant que dirigeants des chrétiens orthodoxes, catholiques, des Juifs des montagnes, des chrétiens albaniens-oudis, des Juifs ashkénazes-européens et d'autres communautés religieuses ayant vécu en Azerbaïdjan tout au long de l'histoire et pratiqué librement les rites religieux, soutenons cette politique pacifique de l'Azerbaïdjan et bénissons leur travail à accomplir en matière de restauration des monuments historiques et culturels », lit-on dans la déclaration.

« Nous, les chefs de confessions religieuses de l’Azerbaïdjan, en nous adressant aux chefs d’Etats et de gouvernements des pays étrangers, aux dirigeants des Organisations internationales, aux leaders religieux et à la communauté internationale, nous les appelons à soutenir le maintien de la paix, de la tranquillité et de la coexistence dans notre pays et notre région ! », conclut la déclaration.