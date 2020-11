Une Cellule de coordination chargée de résolution des problèmes dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation a été créée

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Une cellule de coordination chargée de résolution des problèmes de manière centralisée dans les territoires de la République d’Azerbaïdjan libérés de l’occupation arménienne a été mise en place conformément à un décret pertinent signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Selon le décret, le chef de l’Administration présidentielle de la République d’Azerbaïdjan, Samir Nouriyev, a été désigné chef de la Cellule de coordination.

La cellule de coordination compte 30 membres. Un centre interdépartemental sera également créé au sein de la Cellule pour remplir les fonctions de secrétariat et de communication et fournir le soutien analytique et organisationnel nécessaire.