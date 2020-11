Le président azerbaïdjanais : Nous avons honorablement rempli notre mission historique et libéré les territoires occupés

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

« Nous sommes retournés à Aghdam. Je voudrais encore une fois féliciter tous les habitants d'Aghdam pour cet événement historique. Je sais que les habitants d'Aghdam attendent avec impatience ce jour depuis de nombreuses années. Tant pendant l'occupation, environ 30 ans, que pendant la deuxième guerre du Karabagh, la guerre patriotique, ils ont attendu qu'Aghdam soit libérée de l'occupation. Nous avons honorablement rempli notre mission historique et libéré les territoires occupés de l'ennemi », a déclaré le président azerbaïdjanais et Commandant suprême des armées, Ilham Aliyev, lors de sa visite dans la ville d'Aghdam, libérée de l'occupation.

En visitant la mosquée Aghdam et en levant le drapeau azerbaïdjanais, le chef de l'Etat a dit : « La victoire sur le champ de bataille a permis de libérer la région d'Aghdam, ainsi que celles de Kelbedjer et de Latchine, sans tirer une seule balle et sans que personne ne tombe en martyr ».

« Nous sommes retournés sur ces terres au prix de la vie et du sang du peuple azerbaïdjanais, de nos martyrs et grâce au courage de nos héros », a estimé le président.

« Nous devions rassembler nos forces et nous l'avons fait. Au cours des 17 dernières années, j'ai répété à plusieurs reprises au peuple que nous devons être plus forts et bâtir une armée plus forte. Le facteur de force joue aujourd'hui un rôle décisif dans le monde. La justice est de notre côté, le droit international est de notre côté et la force doit aussi être de notre côté. C'est parce que nous n'étions pas assez forts que les terres azerbaïdjanaises ont été occupées au début des années 1990. Nous gagnions en force et devenions plus forts. Je disais que chaque citoyen azerbaïdjanais devrait rapprocher ce jour saint, ce jour de la victoire par son travail, son travail acharné et son dévouement à la patrie », a souligné le président Ilham Aliyev.