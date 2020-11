Skilling Open : Teymour Redjebov qualifié pour les quarts de finale

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

Le grand maître azerbaïdjanais Teymour Redjebov a été qualifié pour les quarts de finale du tournoi Skilling Open.

Teymour Redjebov a commencé la troisième journée du tournoi rapide avec une victoire face au Russe Sergueï Kariakine.

Lors des matchs contre Hikaru Nakamura (Etats-Unis), Liem Quang Le (Vietnam), Vidit Gujrathi (Inde) et Wesley So (Etats-Unis), le grand maître azerbaïdjanais a marqué 8 points et terminé 6e de la finale.