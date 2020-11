Ilham Aliyev : Les monuments historiques de Kelbedjer, dont les mosquées et églises, sont notre grande richesse

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

« Kelbedjer est notre terre ancienne. C'est une terre ancienne de l’Azerbaïdjan. Kelbedjer est l'un de nos plus grandes régions par son territoire. Les sites historiques de Kelbedjer sont notre grande richesse. Les mosquées et les églises sont notre richesse historique », a déclaré le président Ilham Aliyev en s'adressant à la nation.

« Le peuple azerbaïdjanais le sait bien, et le monde entier doit savoir que les églises de Kelbedjer appartiennent à l'ancien État d'Albanie du Caucase. De nombreux documents historiques le confirment. Ce n'est pas un secret. Les « historiens » et fraudeurs arméniens ont simplement arménisé les anciennes églises albaniennes, y ont ajouté leurs propres inscriptions et se sont approprié ces églises. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l'histoire et tout le monde peut voir que dans les années 1830, la Russie tsariste a aboli l'Église albanienne, a donné tous les biens de l'Église albanienne à l'Église grégorienne arménienne, et les prêtres arméniens et leurs patrons ont commencé à s'approprier ces églises », a précisé le chef de l'Etat.

« Leur objectif primordial était d'effacer l'histoire de l'Albanie du Caucase. Mais nous n'avons pas permis que cela se produise. L'Azerbaïdjan dispose d'une large base scientifique en la matière. Il existe des ouvrages de recherche disponibles. Ces ouvrages sont et doivent être partagés non seulement avec la communauté scientifique, mais aussi avec la communauté mondiale dans son ensemble », a ajouté le président Ilham Aliyev.