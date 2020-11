Mehriban Aliyeva félicite le peuple azerbaïdjanais pour la libération de Kelbedjer de l’occupation

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mme Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l’occasion de la libération de la région de Kelbedjer de l’occupation arménienne.

L’AZERTAC présente le texte de la publication :

« Chers compatriotes,

Je vous félicite sincèrement pour la libération de la région de Kelbedjer de l'occupation, un événement important ! Que notre glorieuse Victoire apporte la joie, le sourire, le bonheur, la paix et la tranquillité à chaque foyer et à chaque famille ! Qu’Allah très-puissant protège notre Patrie et notre Président ! Le Karabagh, c’est l’Azerbaïdjan ! ».