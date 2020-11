Le président azerbaïdjanais : Nous avons de grands projets pour restaurer les régions libérées de l'occupation

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

L'ennemi a commis un autre crime et s'est installé illégalement à Kelbedjer. Des Arméniens et des personnes provenant des pays étrangers s'y sont installés illégalement. C'est un crime de guerre conformément à la Convention de Genève. Nous traduirons l'ennemi en justice, pour tous les crimes de guerre, pour toute destruction, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation.

« Nous rétablirons ces villes et ces régions. Nous avons de grands projets pour les restaurer. Ces projets sont déjà mis en œuvre, ceux d'infrastructure sont en cours de réalisation. La construction d'une nouvelle route vers Choucha a déjà été lancée. À l'époque soviétique, il y avait un seul moyen de partir pour Choucha - d'Aghdam à Khankendi et de Khankendi à Choucha. Nous construisons maintenant une nouvelle route depuis la région de Fuzouli. Cette route traversera une partie de la région de Khodjavend. Cependant, c'est un travail énorme, il n'y a pas eu de routes là-bas et on en construit à travers les forêts, il y a des ravins, des collines, des reliefs très lourds. Mais nous le ferons », a indiqué le chef de l'Etat.