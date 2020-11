Le Royaume-Uni poursuit sa lutte contre le coronavirus

Londres, 25 novembre, AZERTAC

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus continue d'augmenter au Royaume-Uni. Ainsi, 15 450 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 608 personnes en sont décédées en une journée. Au total, 1 527 495 cas de contamination et 55 230 décès ont été confirmés dans le pays. Selon ces indicateurs, le Royaume-Uni a le plus grand nombre de contaminations et de décès en Europe.

Rappelons qu'un régime de confinement strict est mis en vigueur au Royaume-Uni depuis le 5 novembre.