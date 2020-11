Le président Ilham Aliyev : Nous avons gagné sur le champ de bataille, dans l'espace de l'information et dans l'arène politique

Bakou, 25 novembre, AZERTAC

En tant que président, j'ai fait de mon mieux au fil des années pour faire en sorte que la question du Haut-Karabagh soit toujours au centre de l'ordre du jour et que les sentiments de patriotisme, de fierté nationale et de solidarité s'élèvent à un plus haut niveau dans le pays, qu’elle soit toujours à l'ordre du jour au niveau international. Que chacun sache ce qu'est la vérité, que chacun sache qui est l'agresseur, qui est l’agressé, et nous y sommes parvenus, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son adresse à la nation à l’occasion de la libération de la région de Kelbedjer de l’occupation.

« Maintenant, tout le monde le sait. Si nous observons la presse étrangère pendant la Guerre patriotique, nous verrons bien sûr que les articles et les reportages biaisés, islamophobes, anti-azerbaïdjanais, pro-arméniens sont nombreux. Cependant, contrairement à la période précédente, de nombreux reportages et articles objectifs et véridiques ont été publiés. Je peux dire que nous avons gagné la guerre de l'information. Nous avons remporté la victoire sur le champ de bataille, dans l'espace de l'information et dans l'arène politique. Le résultat de la guerre a été comme je l’avais prédit », a estimé le chef de l'Etat.