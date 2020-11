L’UNA et la PETRA concluent un atelier virtuel sur la traduction des informations arabe - anglais – arabe

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

L’atelier virtuel régional sur "La traduction des informations arabe - anglais - arabe", organisé via Zoom, par l'Union des agences de presse de l'Organisation de la Coopération islamique (UNA), en coopération avec l'agence jordanienne de presse (PETRA), qui a duré quatre jours, s’est achevé ce jeudi.

L'atelier qui a été présenté par l'experte jordanienne dans le domaine de la traduction médiatique, Enas Swaiss, a traité le premier jour, le cadre théorique pour déterminer la nature du travail et des tâches d'un journaliste traitant les informations simples et un journaliste traducteur qui pour rôle de rédiger l’article et le reformuler souvent, permettant au lecteur de le comprendre. Elle a fourni des exemples pratiques.

Le deuxième jour a été consacré sur les méthodes de rédaction des titres et des premiers paragraphes des informations, au cours de la session chaque participant a donné un exemple pratique de cet aspect.

Le troisième jour de l'atelier s’est focalisé sur la traduction des informations et des documents économiques en mettant l’accent sur la reprise des informations sut l'activité économique déjà publiées, en vue d’identifier les erreurs courantes, et le quatrième et dernier jour a été consacré à la traduction des reportages sur les crimes en général et des crimes économiques en particulier.

Ont participé à l'atelier des représentants des agences de presse du Royaume d'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis, de Bahreïn, du Royaume hachémite de Jordanie, de l'Azerbaïdjan, de la Somalie, d'Egypte, de Tunisie et du Yémen.

Rappelons que l'atelier a été inauguré par le Directeur général de l’UNA par intérim, Ahmed Abdullah Al-Qarni, qui a salué la participation des agences membres du syndicat et leur interaction avec l'atelier, qui vise à doter les participants des compétences et capacités professionnelles avancées dans le domaine de traduction des informations et reportages entre les deux langues, notant que la tenue de l'atelier s'inscrit dans le cadre de l’application des recommandations du forum médiatique virtuel de l’Union, tenu le 16 mai 2020, sous le haut patronage du ministre saoudien des Médias par intérim, président du Conseil exécutif de l’UNA, Dr Majid Bin Abdullah Al-Qasabi, visant à développer les capacités de 2.200 professionnels des médias des Etats membres de l’OCI.

Pour sa part, le Directeur général de la PETRA, Fayeq Hijazin, a exprimé le désir de la Petra de saisir l'opportunité qu’offre l’UNA pour partager et échanger des expériences professionnelles. (UNA)