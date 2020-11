Un autre projet international de l'Université ADA a pris fin

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Le projet international PraNet (Réseau de prévention de la radicalisation), organisé conjointement par le Centre de la connaissance sur l'UE au sein de l'Université ADA, l'Université de Bergame d'Italie et l'Université de Sétif 2 d'Algérie, a pris fin.

Lancé en janvier de l'année dernière, le projet a duré jusqu'en novembre 2020 et a été mis en œuvre pour transférer les connaissances nécessaires contre la radicalisation, assurer l'inclusion sociale et développer une politique de déradicalisation. Un autre objectif du projet était d'améliorer l'intégration grâce à l'enseignement postuniversitaire et à la recherche universitaire, a-t-on appris auprès de l'Université ADA.