L’extension de la coopération azerbaïdjano-saoudienne au menu des discussions

Bakou, 27 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a eu le 26 novelbre un entretien téléphonique avec son homologue saoudien Faisal bin Farhan Al Saoud.

Les discussions ont porté sur la situation actuelle dans la région. La nécessité de la mise en œuvre de la déclaration tripartite sur un cessez-le-feu complet et la cessation des opérations militaires, signée le 10 novembre, et des questions qui en découlent, ainsi que l’importance de cette déclaration conjointe en termes d’assurance de la paix et du développement dans la région ont été mises en valeur, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Les ministres ont à la fois abordé le développement de la coopération bilatérale existante entre les deux pays, ainsi que l’élargissement des opportunités de coopération dans le cadre multilatéral.

Les parties ont également discuté d'autres questions d'intérêt mutuel.