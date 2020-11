Des représentants du corps diplomatique prennent connaissance des crimes de guerre de l'Arménie à Terter

Terter, 28 novembre, AZERTAC

Des représentants du corps diplomatique, ainsi que des dirigeants des organisations internationales en Azerbaïdjan ont effectué une visite à Terter où ils ont pris connaissance des crimes de guerre perpétrés par l'Arménie.

Les visiteurs ont vu les restes des missiles tirés par les troupes arméniennes à Terter.

Les forces arméniennes ont régulièrement pilonné à l'artillerie lourde le centre régional, les bourgs et villages, les installations d'infrastructure civile de la région de Terter.

L'assistant du président azerbaïdjanais et chef du département de la politique étrangère de l'Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, a déclaré que Terter avait été l'une des villes azerbaïdjanaises les plus soumises aux tirs des forces armées arméniennes pendant les hostilités. « Parfois, plus de 2300 à 2400 obus tombaient chaque jour dans Terter. La ville de Terter a été délibérément bombardée par les forces armées arméniennes. En conséquence, de nombreux civils ont été tués et blessés. À cette fin, les forces arméniennes ont utilisé tous les types d'artillerie, y compris les missiles Smerch à sous-munitions », a-t-il précisé.