Le bilan des crimes des forces arméniennes contre la population civile a atteint 98 morts

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Le Parquet général de la République d'Azerbaïdjan a rendu public les nouvelles statistiques sur les crimes commis par les forces armées de l'Arménie contre la population civile de l’Azerbaïdjan du 27 septembre au 30 novembre 2020.

Au total, 98 civils ont été tués et 414 autres blessés à la suite de l’agression arménienne. Ainsi, 93 civils ont été tués et 410 autres blessés à la suite d'intenses tirs d'artillerie lourde et de roquettes par l'ennemi a gravement endommagé 3326 maisons, 120 immeubles résidentiels et 504 installations civiles.

Le 28 novembre, vers 15h10, quatre citoyens civils – Chakir Hadjiyev Maharram oglu, Firoudin Hadjiyev Maharram oglu, Zulfugar Husseynov Adichirin oglu, Adilzadé Zibeydé Chakir gizi – ont été tués à bord d’une Toyota qui s’est explosée par deux mines antichars après être entrée dans une zone dangereuse interdite aux civils dans le village d'Achaghy Seyidahmedli de la région de Fuzouli.