Le président Ilham Aliyev : Nous devons transformer le Karabagh en une des plus belles régions du monde et je suis sûr que nous y parviendrons

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

« La situation existante sur les terres libérées de l'occupation laisse présager de grandes difficultés. Il n'y a actuellement aucune condition de vie dans ces endroits. Mais nous restaurerons ces endroits, toutes nos régions, nous prendrons toutes les mesures pour créer une vie normale pour nos citoyens », a déclaré le président Ilham Aliyev en s'adressant à la nation.

Evoquant que les premiers projets avaient déjà été lancés, le chef de l'Etat a déclaré que la construction de la route Fuzouli-Coucha et du chemin de fer Bérdé-Aghdam avait déjà commencé. « Cela montre que nous planifions ce travail le plus efficacement possible et, en même temps, en peu de temps, de manière à organiser toutes ces activités sans perdre de temps. Des organismes publics compétents ont déjà été mis en place et tous ces travaux seront menés de manière coordonnée », a souligné Ilham Aliyev.

« La restauration des infrastructures détruites et ruinées, y compris les arbres abattus dans la région de Latchine, sera aussi au centre de l’attention, des réservoirs d'eau seront construits. C'est en soi l'un des facteurs qui auront un grand impact sur le développement de l'agriculture et la construction d'un équilibre environnemental », a déclaré le président.

« Le potentiel économique, agricole et touristique de toutes les régions libérées est grand. Nous devons maximiser ce potentiel et transformer la région du Karabagh en une des plus belles régions non seulement en Azerbaïdjan, mais aussi au monde, et je suis sûr que nous y parviendrons », a ajouté le président Ilham Aliyev.