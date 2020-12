Un séisme s'est produit en Turquie

Ankara, 3 décembre, AZERTAC

Un séisme de magnitude 5,0 a secoué la province turque de Siirt.

Selon l'Agence Turque de Gestion des Catastrophes et Situations d'urgences du ministère de l'Intérieur, le tremblement de terre a été enregistré à 08h45, heure locale, et a été ressenti aussi dans les régions de Diyarbakir, Sirnak et Sanli Urfa.