L'Ecole supérieure du pétrole de Bakou poursuit sa coopération avec l'EBS Genève

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Pour la première fois en Azerbaïdjan, le programme de MBA sur la gestion du pétrole et du gaz, enseigné à l'Ecole supérieure du pétrole de Bakou sur la base d'un double diplôme, est mis en œuvre conjointement avec l'EBS Genève. Grâce à la coopération fructueuse, les premiers diplômés du programme MBA recevront les diplômes des deux universités.

Ainsi, dans le cadre du programme MBA pour la gestion du pétrole et du gaz, les étudiants apprennent le commerce du pétrole et du gaz, la gestion numérique, la gestion de la blockchain et d'autres sujets.