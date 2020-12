Communiqué de la Présidence de la République

En réponse aux provocations et à l'agression militaire continues de l'Arménie, le 27 septembre 2020, le peuple azerbaïdjanais est entré en guerre patriotique pour mettre fin à la politique d'occupation de près de trente ans de l'Arménie et libérer nos terres. À l'issue des opérations militaires de 44 jours, le peuple azerbaïdjanais a remporté une victoire historique et l'intégrité territoriale du pays a été rétablie.

Selon le décret du Président de la République d'Azerbaïdjan portant « instauration du Jour de la Victoire en République d’Azerbaïdjan » en date du 2 décembre 2020, il avait été décidé de célébrer chaque année le 10 novembre comme Jour de la victoire en Azerbaïdjan.

Dans le même temps, le 10 novembre est le jour de la commémoration de Mustafa Kemal Ataturk, fondateur de la République de Turquie. Il occupe une place dans le cœur de chaque Azerbaïdjanais et sa mémoire est honorée avec un grand respect dans notre pays.

Tenant compte du fait que le 10 novembre, c’est la journée de commémoration de Mustafa Kemal Ataturk en Turquie, le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a décidé de modifier la date du Jour de la victoire.

La libération de la ville de Choucha le 8 novembre, a joué un rôle décisif dans le sort de la guerre, conduit à la reconnaissance de la défaite par les dirigeants politico-militaires de l'ennemi et à la cessation des hostilités.

Tenant compte de l'importance historique de la ville de Choucha et de sa libération de l'occupation, le Jour de la Victoire sera célébré solennellement chaque année le 8 novembre.