Un complexe mémorial de la Guerre patriotique et un musée de la Victoire seront créés à Bakou

Bakou, 3 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a signé un décret portant création du Complexe mémorial de la Guerre patriotique et du Musée de la Victoire dans la ville de Bakou.

Le Complexe mémorial de la Guerre patriotique et le Musée de la Victoire sont créés pour démontrer l'héroïsme sans précédent et la grande victoire historique du peuple azerbaïdjanais dans la Guerre patriotique et afin de perpétuer la mémoire des martyrs azerbaïdjanais.

Selon le décret, le ministère de la Culture doit préparer, avec l’Autorité exécutive de la ville de Bakou, ses propositions sur l'emplacement et la conception du Complexe mémorial de la Guerre patriotique et du Musée de la Victoire et les soumettre au Cabinet des ministres de la République d'Azerbaïdjan en deux mois.