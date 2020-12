Le président Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan entretient des liens étroits avec l'OMS depuis le début de la pandémie

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

Actuellement, le monde entier fait face à une autre vague de la pandémie, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies au niveau des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le chef de l'Etat a souligné que depuis le début de la pandémie, l'Azerbaïdjan entretient des liens étroits avec l'Organisation mondiale de la santé. « Nous sommes reconnaissants à l'organisation pour ses précieuses recommandations aux premiers jours de la pandémie et pour l'envoi de ses experts dans notre pays. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'Azerbaïdjan de pays exemplaire dans la lutte contre la pandémie. Nous avons versé à deux reprises un total de 10 millions de dollars en contributions financières volontaires à l'Organisation mondiale de la santé. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan a fourni une aide humanitaire et financière à plus de 30 pays jusqu'à présent », a indiqué le président azerbaïdjanais.