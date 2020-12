La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Nous n’oublierons jamais les martyrs de la Guerre patriotique

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication au sujet des martyrs morts dans la Guerre patriotique. L’AZERTAC présente la publication :

« Chers frères et sœurs,

Aujourd'hui, nous commémorons ceux qui sont tombés en martyrs dans les combats pendant la Guerre patriotique.

Les braves fils du peuple azerbaïdjanais sont morts pour la Victoire, pour l’avenir de l’Azerbaïdjan.

Chacun d'eux est un exemple de véritable héroïsme, de courage et d'intrépidité.

Aujourd'hui, je partage la douleur des familles de nos martyrs, je m'incline devant les parents qui ont éduqué leurs fils prêts à mourir pour la Patrie. Le sang de nos martyrs n'a pas été versé en vain - nous avons rétabli la justice historique et remporté la sainte Victoire. Cette victoire est gravée à jamais dans l'histoire de notre peuple !

Chacun de nous doit se souvenir du prix de cette Victoire ! Nous n'oublierons jamais les martyrs de la Guerre patriotique. Ils vivront toujours dans nos cœurs.

Qu’Allah ait les âmes de nos martyrs, accorde un prompt rétablissement aux blessés, la force et la patience à leurs familles et proches ! Qu’Allah tout-puissant protège l'Azerbaïdjan et le peuple azerbaïdjanais !