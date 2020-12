Bakou : une note de protestation remise à l'ambassadeur de France

Bakou, 4 décembre, AZERTAC

L'ambassadeur de France à Bakou, Zacharie Gross, a été convoqué le 4 novembre au ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan.

Au cours de la rencontre, le ministère des Affaires étrangères a remis à l’ambassadeur une note de protestation au sujet de la résolution portant « Protection du peuple arménien et des communautés chrétiennes d’Europe et d’Orient » que l'Assemblée nationale française avait adoptée jeudi 3 décembre.

La ferme protestation de l'Azerbaïdjan contre la résolution, qui contredit les normes et principes du droit international, la Charte des Nations Unies, l'Acte final d'Helsinki et les résolutions 822, 853, 874 et 884 de 1993 du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été portées à l'attention de l'ambassadeur de France.

L'ambassadeur de France a déclaré que la position du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères serait transmise à l'attention de Paris.